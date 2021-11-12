США включили в оборонный бюджет поправки против "Северного потока-2": реакция Зеленского
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Палата представителей США включила в оборонный бюджет поправки против "Северного потока-2". Президент Зеленский поблагодарил конгрессменов и выразил надежду, что решение поддержит Сенат.
Об этом украинский президент написал в твиттере.
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Газовый шантаж должен прекратиться навсегда, – Зеленский
Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток-2",
– заметил глава государства.
Зеленский призвал поддержать норму и на уровне Сената.
Что известно о поправке в оборонном бюджете
Поправку по санкциям против российского проекта согласились добавить в оборонный бюджет в сентябре. Чтобы стать законом, документ должен поддержать Сенат и впоследствии его должен подписать глава Белого дома Джо Байден.
США предупредили Германию об опасности от "Северного потока-2"
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Вашингтон предупредил немецкую сторону об угрозе, которую несет "Северный поток-2". Американская сторона призвала Берлин использовать трубопровод для сдерживания агрессии России.
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Коротко о завершении "Северного потока-2":
- 8 ноября "Газпром" заявил о завершении строительства российского газопровода.
- Сейчас идет процесс сертификации проекта.
- Украина постарается доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.
- Одну из двух ниток "Северного потока-2" уже заполнили техническим газом. На очереди – вторая.
Текст публикации Владимира Зеленского:
Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток – 2". Обращаемся ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США по поддержке такой нормы и на уровне Сената.