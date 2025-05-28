Путин или Зеленский: президент Украины сказал, кто больше раздражает Белый дом

Владимир Зеленский ответил, кто по его мнению больше раздражает Белый дом – он или Путин. А также добавил, что в администрации США "реально разочарованы" действиями Кремля.

Об этом Президент Украины заявил во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

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Кто больше раздражает США

Владимир Зеленский отметил, что именно Владимир Путин раздражает Вашингтон больше, чем он сам. По его словам, причиной стала лживость российского диктатора и его нежелание завершать войну.

Я думаю, Путин. Потому что я, может, говорю неприятные вещи, но я говорю правду. И говорю то, что думаю. А он, может, иногда говорит очень приятные вещи, но они лживые. И я думаю, что для умных людей вызывают больше беспокойства именно те, другие люди,

– сказал президент.

По словам главы государства, в администрации США "реально разочарованы" действиями Кремля, несмотря на публичную риторику.

Я думаю, в целом Белый дом понимает, что Путин точно не хочет ничего заканчивать, как хочет это Белый дом,

– добавил он.

В то же время президент подчеркнул, что в партнерстве могут быть неудобства, но ключевое – оставаться партнерами.

Напомним, что Зеленский выразил надежду, что до июня 2026 года война завершится. Зато санкции существенно ударят по российской экономике.