Про це Президент України заявив під час розмови з журналістами, передає 24 Канал.

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Хто більше дратує США

Володимир Зеленський зазначив, що саме Владімір Путін дратує Вашингтон більше, ніж він сам. За його словами, причиною стала брехливість російського диктатора та його небажання завершувати війну.

Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди,

– сказав президент.

За словами глави держави, в адміністрації США "реально розчаровані" діями Кремля, попри публічну риторику.

Я думаю, в цілому Білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий дім,

– додав він.

Водночас президент підкреслив, що у партнерстві можуть бути незручності, але ключове – залишатися партнерами.

Нагадаємо, що Зеленський висловив сподівання, що до червня 2026 року війна завершиться. Натомість санкції суттєво вдарять по російській економіці.