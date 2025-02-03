США возобновили поставки оружия Украине, – Reuters

После непродолжительной приостановки поставки американского оружия Украине возобновились. Вероятно это произошло на выходных 1 – 2 февраля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. США приостанавливали поставки, поскольку администрация Трампа обсуждала свою политику в отношении Киева,

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Вероятно, в США продолжаются дискуссии о помощи Украине

"Поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки о прекращении любой помощи Украине. Есть фракции внутри администрации, которые расходятся относительно того, какой степени США должны продолжать помогать Киеву в военных действиях оружием из американских запасов", – пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Как отмечает издание, остановка помощи поставила бы Украину в менее выгодную позицию на мирных переговорах.

Также непонятно, признают ли США официально приостановление и дальнейшее возобновление поставок оружия.

К слову, с первого дня президентства Трампа не было объявлений о передаче ни одной партии помощи, хотя считалось, что оружие, разрешено для отправки в Украину Джо Байденом, в дальнейшем будет продолжать поступать, в частности, и через недавние задержки.

Выявление короткой паузы является первым внешним признаком интенсивности дискуссии в администрации Трампа,

– отметили в Reuters.

Там также добавили, что администрация Трампа до сих пор четко не сообщала, продолжит ли она помогать оружием Украине.