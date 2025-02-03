Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. США призупиняли постачання, оскільки адміністрація Трампа обговорювала свою політику щодо Києва,

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Ймовірно, у США тривають дискусії щодо допомоги Україні

"Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні. Є фракції всередині адміністрації, які розходяться щодо того, якою мірою США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів", – пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Як зазначає видання, зупинка допомоги поставила б Україну у менш вигідну позицію на мирних переговорах.

Також незрозуміло, чи США визнають офіційно призупинення та подальше відновлення постачання зброї.

До слова, з першого дня президентства Трампа не було оголошень про передачу жодної партії допомоги, хоча вважалося, що зброя, дозволена для відправки в Україну Джо Байденом, надалі продовжуватиме надходити, зокрема, й через нещодавні затримки.

Виявлення короткої паузи є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дискусії в адміністрації Трампа,

– зауважили у Reuters.

Там також додали, що адміністрація Трампа досі чітко не повідомляла, чи продовжить вона допомагати зброєю Україні.