Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил 24 Каналу, что Россия ловко разыграла свою "неуступчивость" и теперь фактически подталкивает Трампа к шагам, выгодным Москве.
Смотрите также: США сделали подарок Путину: как Кремль теперь может заработать миллиарды долларов
Какие у США есть альтернативы для стабилизации нефтяного рынка?
Администрация Трампа всегда выбирает самый быстрый результат с минимальными дипломатическими затратами. Хотя альтернативы были: например, стратегический нефтяной резерв в 180 миллионов баррелей – именно его администрация Джо Байдена использовала в конце 2022 года, когда нефтяные санкции против России подтолкнули цены вверх, и это стабилизировало рынок.
Учитывая, что США остаются ключевым производителем нефти, активно заходят на рынок Венесуэлы и имеют надежных союзников – обращение к России для стабилизации рынка выглядит по меньшей мере странно и нелогично,
– подчеркнул Краев.
Япония уже второй год подряд наращивает поставки нефти ежегодно на 10%, что помогло стабилизировать европейский рынок после ухода российских поставщиков. Норвегия после кризисного 2023 года также возобновляет рост добычи, а ОПЕК рассматривает возможность увеличения поставок несмотря на блокировку Ормузского пролива.
"Но Трамп имеет свою логику, и в отношении России она, к сожалению, не очень проукраинская. Он убежден, что Путина нельзя провоцировать – только выстраивать нормальные отношения, чтобы удержать его заинтересованным в переговорах. Отсюда и такие шаги. Трампу безразлично, на каких условиях закончится война – главное подписать хоть какой-то документ. Россия фактически подталкивает Трампа к частичному снятию санкций, тогда как Украина демонстрирует открытость к дипломатии", – объяснил Краев.
Обратите внимание! Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Трамп сделал Путину огромный подарок и продолжает делать. Если проанализировать американскую прессу, то можно сказать, что в спину Трампа не плюет только ленивый. Впервые за длительный период, несмотря на обещания американского президента, в США начала расти стоимость галлона бензина на автозаправках. Фиксируется повышение на 9%. Пендзин напомнил, что обычно избиратели в Соединенных Штатах голосуют за определенного кандидата, исходя из стоимости галлона бензина в стране.
Что еще известно о ситуации на нефтяном рынке?
- Соединенные Штаты Америки приняли 30-дневное разрешение на покупку российской нефти с целью снижения цен на мировом рынке. В ЕС и Великобритании раскритиковали это решение, считая, что оно фактически поддерживает агрессию против Украины.
- Кремль существенно наращивает доходы от экспорта нефти, в частности на фоне событий на Ближнем Востоке и частичного смягчения ограничений по российской нефти.
- Москва может дополнительно заработать от 3,3 до 5 миллиардов долларов до конца марта, если мировые цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне.