Политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил 24 Каналу, что Россия ловко разыграла свою "неуступчивость" и теперь фактически подталкивает Трампа к шагам, выгодным Москве.

Какие у США есть альтернативы для стабилизации нефтяного рынка?

Администрация Трампа всегда выбирает самый быстрый результат с минимальными дипломатическими затратами. Хотя альтернативы были: например, стратегический нефтяной резерв в 180 миллионов баррелей – именно его администрация Джо Байдена использовала в конце 2022 года, когда нефтяные санкции против России подтолкнули цены вверх, и это стабилизировало рынок.

Учитывая, что США остаются ключевым производителем нефти, активно заходят на рынок Венесуэлы и имеют надежных союзников – обращение к России для стабилизации рынка выглядит по меньшей мере странно и нелогично,

– подчеркнул Краев.

Япония уже второй год подряд наращивает поставки нефти ежегодно на 10%, что помогло стабилизировать европейский рынок после ухода российских поставщиков. Норвегия после кризисного 2023 года также возобновляет рост добычи, а ОПЕК рассматривает возможность увеличения поставок несмотря на блокировку Ормузского пролива.

"Но Трамп имеет свою логику, и в отношении России она, к сожалению, не очень проукраинская. Он убежден, что Путина нельзя провоцировать – только выстраивать нормальные отношения, чтобы удержать его заинтересованным в переговорах. Отсюда и такие шаги. Трампу безразлично, на каких условиях закончится война – главное подписать хоть какой-то документ. Россия фактически подталкивает Трампа к частичному снятию санкций, тогда как Украина демонстрирует открытость к дипломатии", – объяснил Краев.

Обратите внимание! Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Трамп сделал Путину огромный подарок и продолжает делать. Если проанализировать американскую прессу, то можно сказать, что в спину Трампа не плюет только ленивый. Впервые за длительный период, несмотря на обещания американского президента, в США начала расти стоимость галлона бензина на автозаправках. Фиксируется повышение на 9%. Пендзин напомнил, что обычно избиратели в Соединенных Штатах голосуют за определенного кандидата, исходя из стоимости галлона бензина в стране.

