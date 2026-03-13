Політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв пояснив 24 Каналу, що Росія вправно розіграла свою "непоступливість" і тепер фактично підштовхує Трампа до кроків, вигідних Москві.

Які у США є альтернативи для стабілізації нафтового ринку?

Адміністрація Трампа завжди обирає найшвидший результат з мінімальними дипломатичними витратами. Хоча альтернативи були: наприклад, стратегічний нафтовий резерв у 180 мільйонів барелів – саме його адміністрація Джо Байдена використала наприкінці 2022 року, коли нафтові санкції проти Росії підштовхнули ціни вгору, і це стабілізувало ринок.

Враховуючи, що США залишаються ключовим виробником нафти, активно заходять на ринок Венесуели та мають надійних союзників – звернення до Росії для стабілізації ринку виглядає щонайменше дивно і нелогічно,

– наголосив Краєв.

Японія вже другий рік поспіль нарощує постачання нафти щорічно на 10%, що допомогло стабілізувати європейський ринок після відходу російських постачальників. Норвегія після кризового 2023 року також відновлює зростання видобутку, а ОПЕК розглядає можливість збільшення постачань попри блокування Ормузької протоки.

"Але Трамп має свою логіку, і щодо Росії вона, на жаль, не дуже проукраїнська. Він переконаний, що Путіна не можна провокувати – лише вибудовувати нормальні відносини, щоб утримати його зацікавленим у переговорах. Звідси й такі кроки. Трампу байдуже, на яких умовах закінчиться війна – головне підписати хоч якийсь документ. Росія фактично підштовхує Трампа до часткового зняття санкцій, тоді як Україна демонструє відкритість до дипломатії", – пояснив Краєв.

Зверніть увагу! Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що Трамп зробив Путіну величезний подарунок і продовжує робити. Якщо проаналізувати американську пресу, то можна сказати, що у спину Трампа не плює тільки лінивий. Вперше за тривалий період, попри на обіцянки американського президента, в США почала зростати вартість галона бензину на автозаправках. Фіксується підвищення на 9%. Пендзин нагадав, що зазвичай виборці в Сполучених Штатах голосують за певного кандидата, виходячи з вартості галона бензину в країні.

