Об этом в беседе с 24 Каналом отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, который высказал предположение о том, какие именно морские дроны могли применить США. Он упомянул, каким еще образом американцы используют дистанционно управляемые катера.

Украина показала, как эффективно использовать морские дроны

Шарп считает, что успешный опыт Украины в использовании дронов-камикадзе и, в более широком смысле, дистанционно управляемых катеров-камикадзе в Черном море, вероятно, подтолкнул США к быстрому внедрению таких средств в собственные арсеналы.

Определенные методы, применяемые в одной войне, быстро находят применение в другой,

– уверен военный обозреватель.

Стоит отметить, что сама идея использования дистанционно управляемых катеров-камикадзе в ближневосточном регионе не нова. В свое время ее реализовал Иран, передав подобные технологии йеменским хуситам еще в 2015 году. Они наносили удары, по его словам, по гражданским судам и даже военным кораблям Саудовско-эмиратской коалиции.

Однако широкий мировой резонанс и импульс для развития это направление получило именно после того, как Украина продемонстрировала его исключительную эффективность против Черноморского флота России,

– подчеркнул Давид Шарп.

Ранее американцы использовали дистанционно управляемые катера другого типа, которые выполняли разведывательные и дозорные задачи, а также вели огонь.

Шарп напомнил, что недавно в Ормузском проливе американцы провели уникальную операцию, когда дистанционно управляемый катер, не являвшийся камикадзе, успешно эвакуировал из воды пилота сбитого вертолета.

США на Ближнем Востоке впервые применили морские дроны-камикадзе: смотрите видео

Военный обозреватель отметил, что украинцы уже интенсивно проводят эвакуацию раненых по суше с помощью НРК. Американцы же продемонстрировали, как эвакуируют пилота, который не был ранен, с места сбития вертолета с помощью беспилотного катера.

Напомним, что во время атаки на Иран ночью 13 июля Соединенные Штаты впервые применили, по данным Центрального командования США (CENTCOM), морские дроны-камикадзе. В сообщении также отмечается, что целью атаки на Иран было лишить его возможности наносить удары по международным судам.

В частности, американцы нанесли удары по иранским системам ПВО, прибрежным радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным средствам, а также малым катерам. В ходе атаки США применили, помимо морских дронов, истребители, корабли ВМС и ударные беспилотники-камикадзе.