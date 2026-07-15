Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, який припустив, які саме морські дрони могли застосувати США. Він згадав, у який ще спосіб американці використовують дистанційно керовані катери.

Україна показала, як ефективно використовувати морські дрони

Шарп вважає, що успішний досвід України у використанні дронів-камікадзе та ширше дистанційно керованих катерів-камікадзе у Чорному морі, імовірно, підштовхнув США до швидкого впровадження таких засобів у власні арсенали.

Певні практики, які використовуються на одній війні, швидко застосовуються в іншій,

– впевнений військовий оглядач.

Варто зазначити, що сама ідея використання дистанційно керованих катерів-камікадзе в Близькосхідному регіоні не нова. Свого часу її реалізував Іран, передавши подібні технології єменським хуситам ще у 2015 році. Вони завдавали ударів, за його словами, по цивільних судах і навіть військових кораблях Саудівсько-еміратської коаліції.

Проте широкого світового резонансу та поштовху для розвитку цей напрям набув саме після того, як Україна продемонструвала його надзвичайну ефективність проти Чорноморського флоту Росії,

– підкреслив Давид Шарп.

Американці раніше використовували дистанційні катери іншого типу, які здійснювали розвідувальні та дозорні завдання, а також вели вогонь.

Шарп нагадав, що нещодавно в Ормузькій протоці американці провели унікальну операцію, коли дистанційно керований катер, який не був камікадзе, успішно евакуював з води пілота збитого вертольота.

США на Близькому Сході вперше застосували морські дрони-камікадзе: дивіться відео

Військовий оглядач зауважив, що українці вже інтенсивно здійснюють евакуацію поранених по суші за допомогою НРК. Американці ж продемонстрували, як евакуюють пілота, який не був поранений, з місця збиття вертольота за допомогою безекіпажного катера.

Нагадаємо, що під час атаки на Іран вночі 13 липня Сполучені Штати вперше використали, за даними Центрального командування США (CENTCOM), морські дрони-камікадзе. У повідомленні також зазначено, що метою атаки на Іран було лишити його здатності завдавати ударів по міжнародних суднах.

Зокрема, американці вдарили по іранських системах ППО, прибережних радіолокаційних станціях, ракетних і безпілотних засобах та малих катерах. В атаці США застосували, окрім морських дронів, винищувачі, кораблі ВМС, ударні безпілотники-камікадзе.