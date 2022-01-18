США все-таки рассматривают отключение России от SWIFT в случае агрессии против Украины

В случае вторжения России на территорию Украины в США не исключается ни один из ранее озвученных вариантов введения санкций. В частности, отключение страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT.

Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки во время брифинга 18 января. Таким образом, она ответила на вопросы журналистов и представителей СМИ об ограничениях против Москвы.

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Пресс-секретарь отметила, что в администрации Джо Байдена "ни один из вариантов не сняли с рассмотрения".

В то же время Джен Псаки подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают консультации европейскими партнерами по поводу возможных ответных мер в случае, если Россия нападет на Украину.

Отключение России от SWIFT: что известно

Разговоры об отключении России от банковской системы SWIFT длится не первый месяц. В частности, такую ​​санкцию могли применить в случае нового нападения на Украину.

В апреле 2021 года Европарламент заявил, что отключит Москву от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа, если она снова нападет на наше государство.

СМИ 6 декабря писали, что Штаты рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT.

В Германии заявили, что Россию не следует отключать от международной платежной системы. Там утверждают, что этого не нужно делать, даже если она нападет на Украину.

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