Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Блинкен заверил, что Вашингтон – на стороне Праги в противостоянии с Москвой.

О деталях разговора сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Блинкен и Бабиш договорились, что будут взаимодействовать, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям России.

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США поддержали решение правительства Чехии

Секретарь Блинкен отметил солидарность США с Чехией в ее мужественной реакции на подрывные и смертельные действия России на чешской земле,

– сообщил Прайс.

В сообщении Госдепа также говорится о поддержке решения правительства Чехии об исключении "Росатома" из участников тендера по АЭС "Дукованы". Таким образом, считают в США, усилилась безопасность Чехии и НАТО в целом.

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