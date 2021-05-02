США встали на сторону Чехии в дипломатическом скандале с Россией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Блинкен заверил, что Вашингтон – на стороне Праги в противостоянии с Москвой.
Источник:Государственный департамент США
О деталях разговора сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Блинкен и Бабиш договорились, что будут взаимодействовать, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям России.
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США поддержали решение правительства Чехии
Секретарь Блинкен отметил солидарность США с Чехией в ее мужественной реакции на подрывные и смертельные действия России на чешской земле,
– сообщил Прайс.
В сообщении Госдепа также говорится о поддержке решения правительства Чехии об исключении "Росатома" из участников тендера по АЭС "Дукованы". Таким образом, считают в США, усилилась безопасность Чехии и НАТО в целом.
Главное о дипломатическом скандале между Россией и Чехией
- Чехия в середине апреля приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
- Согласно данным чешских спецслужб, они были сотрудниками российской разведки.
- Вероятно, что именно российские офицеры причастны ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице Его жертвами стали 2 человека.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.
- Сейчас Чехия и Россия оставили в своих посольствах в столицах лишь по 7 дипломатов.
- В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслал и ряд европейских стран. В частности: страны Балтии, Словакия, Румыния, Болгария.
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