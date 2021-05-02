Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Блінкен запевнив, що Вашингтон – на боці Праги у протистоянні з Москвою.

Про деталі розмови повідомив прессекретар Держдепу Нед Прайс. Блінкен та Бабіш домовились, що взаємодіятимуть, аби протидіяти дестабілізуючим діям Росії.

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США підтримали рішення уряд Чехії

Секретар Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією в її мужній реакції на підривні та смертельні дії Росії на чеській землі,

– повідомив Прайс.

У повідомленні Держдепу також мовиться про підтримку рішення уряду Чехії про виключення "Росатому" з учасників тендеру по АЕС "Дуковани". Таким чином, вважають у США, посилилась безпека Чехії та НАТО загалом.

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