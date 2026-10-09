Ответили за Нобелевскую премию мира: США ввели санкции против Международного уголовного суда

В пятницу, 9 октября, администрация президента США ввела санкции против Международного уголовного суда. Это произошло через несколько часов после того, как один из его бывших судей получил Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает Reuters, отмечая, что такой шаг поставил Вашингтон на путь дипломатического конфликта с европейскими союзниками.

Что известно о санкциях против МУС

Администрация Трампа давно враждебно относится к этому МУС и ранее уже вводила санкции против его прокуроров и судей.

Справочно. Этот суд, созданный в 2002 году для преследования виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, насчитывает 125 государств-участников, в том числе все страны ЕС и все государства-члены НАТО, за исключением США и Турции.

Шаг, предпринятый в пятницу, носит гораздо более широкий характер, поскольку предусматривает возможность наказания компаний, предоставляющих услуги самому суду.

Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим любые операции с этим судом-нарушителем, перекроем ему доступ к ресурсам и парализуем его деятельность,

– заявил государственный секретарь Марко Рубио в документе, с которым агентство Reuters ознакомилось еще до официального объявления.

Вашингтон давно выражал недовольство в связи с ордерами на арест израильских чиновников, в частности премьер-министра Беньямина Нетаньяху, выданные Международным уголовным судом, а также из-за предварительного расследования действий американских военных в Афганистане, которое МУС впоследствии закрыл.

Напомним, что Нави Пиллай, южноафриканская юристка, которая в пятницу получила Нобелевскую премию мира за свою деятельность в сфере международного уголовного правосудия, в 2003–2008 годах работала судьей Апелляционной палаты МУС.

В своем обосновании комитет по присуждению премии отметил, что стремился "напомнить о важности этого вопроса" в то время, когда "судьи и институты международного права подвергаются политическим нападкам".