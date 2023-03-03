США выделили Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов
Источник:Госдеп США
В Вашингтоне был объявлен новый пакет военной помощи Украине. Размер этой помощи составляет 400 миллионов долларов.
Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В частности, он включает боеприпасы к HIMARS.
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Что войдет в новый пакет
В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- боеприпасы к БМП Bradley;
- военную технику для наведения переправ;
- взрывное снаряжение;
- средства на поддержку, обучение и обслуживание.
Соединенные Штаты также продолжают сплачивать мир в поддержку Украины. Мы увидели невероятную преданность наших союзников и партнеров. Мы аплодируем более 50 странам, которые объединились в знак солидарности с Украиной, чтобы оказать поддержку, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Только Россия могла закончить свою войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, столько, сколько потребуется, мы будем объединены с Украиной и будем усиливать ее военные силы на поле боя, чтобы Украина была в сильнейшей позиции за столом переговоров,
– говорится в заявлении Госдепа.
Какое оружие необходимо Украине
Президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом во Львове подчеркнул, что Украина открыто говорит о том, что ей нужно. Нашим защитникам крайне необходимы:
- артиллерия
- системы ПВО,
- снаряжение,
- снаряды в большом количестве.
Глава государства подчеркнул, что это оружие нужно нам не для того, чтобы стрелять по России, а для того, чтобы ее остановить и выгнать с территории Украины. И это, заметил он, справедливо.
Кроме того, отдельно Владимир Зеленский отметил необходимость самолетов для Украины.