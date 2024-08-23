Байден подтвердил выделение нового пакета помощь Украине: что туда войдет

США предоставит Украине новый пакет военной помощи. Это уже подтвердил президент Джозеф Байден.

Так, американский лидер сделал важное заявление накануне Дня Независимости Украины. Байден отметил, война закончится тем, что Украина останется свободным, суверенным и независимым государством.

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Новый пакет помощи от США

Байден заявил, гордится тем, что сегодня США объявят новый пакет военной помощи Украине.

Пакет включает ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от новой тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные реактивные системы, которые их защищают,

– рассказал президент США.

Добавил, что также вводят новые санкции против почти 400 юридических и физических лиц, способствующих незаконной войне России против Украины.

Байден отметил, что эти действия базируются на серии исторических шагов, которые США с союзниками и партнерами осуществили в течение последних нескольких месяцев, чтобы поддержать Украину.

Не ошибайтесь: Россия не победит в этой войне. Независимый народ Украины победит, а Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать поддерживать его на каждом шагу,

– подчеркнул американский лидер.