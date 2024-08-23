Так, американський лідер зробив важливу заяву напередодні Дня Незалежності України. Байден наголосив, війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною й незалежною державою.
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Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від нової тактики Росії на полі бою; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні реактивні системи, які їх захищають,
– розповів президент США.