США выделят Украине почти 400 миллионов в виде военной помощи, но без ракет Patriot, – Reuters

Администрация президента США взяла на себя юридическое обязательство выделить Украине почти 400 миллионов долларов военной помощи и гарантировать, что эти средства не иссякнут 30 сентября. Речь идет о средствах, выделенных Конгрессом в конце года.

При этом ракеты Patriot не входят в комплект. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о военной помощи?

Источники издания отмечают, что по состоянию на начало недели должны были быть израсходованы 307 из 400 миллионов долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Администрация Трампа планирует распределить оставшиеся 93 миллиона долларов до окончания финансового года 30 сентября.