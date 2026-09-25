Водночас ракети Patriot не входять до комплекту. Про це пише Reuters.

Що відомо про військову допомогу?

Джерела видання зазначають, що станом на початок тижня мали законтрактувати 307 із 400 мільйонів доларів, передбачених Ініціативою сприяння безпеці України (USAI). Адміністрація Трампа планує розподілити решту 93 мільйони доларів до завершення фінансового року 30 вересня.

Пентагон, який контролює програму USAI, відмовився коментувати цю інформацію. Перші поставки, до яких входить наступальне озброєння та обладнання, зокрема запчастини для бронетехніки, почалися цього місяця.

Демократи та частина республіканців критикували Міноборони за те, що воно не надіслало допомогу Києву, за яку минулого грудня голосували представники обох партій.

Видання пише, що останні місяці Трамп став більш прихильний до України. Він обіцяв надати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та підписав законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії.

У вівторок, 22 вересня американський лідер зустрівся з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент України розповів, що вони обговорили зусилля щодо припинення війни з Росією. Ще однією темою розмови було можливе енергетичне перемир'я.