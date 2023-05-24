В США семья нашла гранату в вещах дедушки и она взорвалась: отец погиб, а дети – ранены

В США семья разбирала старые вещи дедушки и обнаружила там гранату. Она взорвалась и в результате этого есть жертва и раненые.

Как оказалось, кто-то выдернул чеку. Взрыв произошел в 225 километрах от Индианаполиса, штат Индиана.

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В США внезапно взорвалась граната

Как стало известно, семья разбирала вещи дедушки и нашла гранату. Но кто-то выдернул чеку и произошел взрыв.

В результате этого 47-летний мужчина скончался. А двое детей – 14-летний сын и 18-летняя дочь – получили осколочные ранения, их госпитализировали.

На место происшествия прибыли саперы. Они проверили, нет ли в доме других взрывных устройств. В настоящее время идет расследование.

В квартире в Киеве разорвалась граната

Напомним, что 7 мая на Троещине в Киеве взорвалась граната. На место отправились правоохранители и скорая. Инцидент произошел в квартире по улице Лисковской. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Предварительно, боеприпас сдетонировал по неосторожному обращению. Мужчину, незаконно хранившого гранату, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Поэтому было начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.