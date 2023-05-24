Як виявилось, хтось висмикнув чеку. Вибух стався за 225 кілометрів від Індіанаполіса, штат Індіана.

Важливо На Одещині під машиною підприємця вибухнула граната

У США раптово вибухнула граната

Як стало відомо, сім'я розбирала речі дідуся і знайшла гранату. Але хтось висмикнув чеку і стався вибух.

Внаслідок цього 47-річний чоловік помер. А його двоє дітей – 14-річний син та 18-річна донька – отримали осколкові поранення, їх госпіталізували.

На місце події прибули сапери. Вони перевірили, чи немає в будинку інших вибухових пристроїв. Наразі триває розслідування.

У квартирі в Києві розірвалася граната

Нагадаємо, що 7 травня на Троєщині у Києві вибухнула граната. На місце вирушили правоохоронці та швидка. Інцидент трапився у квартирі на вулиці Лісківській. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Попередньо, боєприпас здетонував через необережне поводження. Чоловіка, який незаконно зберігав гранату, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Через це було розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.