США заявили о дополнительной гуманитарной помощи для Украины на 54 миллиона долларов

Отмечается, что около 26 миллионов долларов выделит Государственный департамент. В то же время Агентство США по международному развитию выделит еще 28 миллионов долларов.

Об этом 27 февраля заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что эта помощь позволит международным гуманитарным организациям оказывать поддержку населению Украины в координации с правительством государства и европейскими союзниками и партнерами.

Мир усиливает поддержку Украины: какую помощь оказывают государства

Помощь для населения

"Ради благосостояния простых украинцев мы объявляем о предоставлении почти 54 миллионов долларов гуманитарной помощи тем, кто пострадал от дальнейшего вторжения России", – сообщил Блинкен.

На что потратят деньги

По его словам, помощь включает обеспечение:

продуктами;

безопасной питьевой водой;

жильем;

неотложной медицинской помощью;

подготовкой к зиме;

защитой.

Кроме того, деньги помогут гуманитарным организациям поддерживать контакты между членами семей, которые разделились из-за нападения России на Украину.

Читайте также Штат Нью-Йорк запрещает бизнес с Россией и изымает из нее все инвестиции

Поддержка от США: последние новости

Президент США Джозеф Байден 28 февраля созывает еще одну международную встречу, чтобы обсудить нападение России на Украину. Там будут лидеры США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и 6 европейских государств.

Штаты готовы поддерживать Украину разными способами. В частности, они заявили, что могут прислать экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.

Также Белый дом намерен выделить для урегулирования ситуации 6,4 миллиарда долларов. Отмечается, что деньги пойдут на помощь Украине, странам Балтии, Польше и другим соседним государствам.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.