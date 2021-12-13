В США заявили о возможности новых санкций против России
Источник:CBS
В США заявили, что готовы ввести "новые серьезные санкции в отношении России". Их введут, если Кремль продолжит вторжение в Украину.
Соответствующее заявление сделало руководство Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Это произошло 12 декабря.
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В США заявили о готовности ввести санкции против России
Глава комитета по иностранным делам Грегори Микс и старший республиканец Майкл Маккол заявили, что Конгресс США со стороны обеих партий поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться в Украину.
– заявили политики.
Они также заверили, что выступают за то, что:
- требуются поставки дополнительной военной техники Киеву, в том числе поражающего действия;
- Вашингтону не следует "делать уступки в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге".
Кстати, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии России в сторону Украины, газопровод "Северный поток-2" вряд ли заработает.
Войска России на границе с Украиной
- О российских войсках возле границ Украины начали говорить американские СМИ в конце октября.
- Только потом это подтвердила Украина. В частности, министр обороны Алексей Резников заявил, что говорится о более чем 93 тысячах человек военного состава страны-агрессора.
- Начальник украинской разведки заявил, что украинские военные не смогут отразить полномасштабное наступление России без помощи Запада. Ведь, по его словам, без перебрасывания резервов не сможет выстоять ни одна армия в мире.
- 4 декабря американская пресса сообщила, что Кремль планирует нападение на Украину в начале 2022 года. Речь идет об агрессии на нескольких фронтах. При этом количество российских военных может составить 175 тысяч.
- После этих заявлений Джо Байден вел переговоры с Владимиром Путиным. По их результатам в Кремле заявили, что президент США не пугал, но обещал финансовую изоляцию.
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