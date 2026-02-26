В Офисе Президента отреагировали на предупреждение США из-за ударов по Новороссийску
- США выразили возражения против атак Украины на российские цели, которые могут задеть их экономические интересы, в частности в порту "Новороссийск".
- Михаил Подоляк отметил, что США должны знать об украинских целях в России, если есть партнерство, и выразил удивление отсутствием заявлений по инвестициям в Украине.
В Соединенных Штатах Америки заявили, что против, чтобы Украина атаковала цели на территории России, которые могут задеть их экономические интересы. В частности говорится о недавней атаке Сил обороны по российскому порту "Новороссийск".
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это заявление касается конкретных инвестиций в Казахстанский совместный бизнес. Их деятельность имеет логистический хаб в российском порту.
В чем главная проблема заявления США?
Михаил Подоляк подчеркнул, что известно примерно о 6200 предприятиях, которые прямо работают на российскую войну против Украины. Есть информация, где они расположены, кто там руководители и работники.
Он считает, если у Украины есть партнерство с США и европейцами, то они должны знать об украинских целях на территории России.
Американцы абсолютно прямые, когда говорят, что хотят, чтобы их инвестиции были защищены. Но вопрос в другом, почему они параллельно не сделали заявление, что у них есть инвестиции в Украине? Для меня это загадочно,
– сказал советник Офиса Президента.
Говорится о том, если США хотят защищать критические инвестиции через третьи страны даже в России, то так же должно быть с инвестициями, хоть и не критическими, в Украине.
Подоляк объяснил это тем, что, учитывая международное право, наше государство находится под действием не спровоцированной агрессии. Поэтому Россия наносит ущерб не только Украине, но и европейцам и американцам. Поэтому эти убытки нужно возместить.
К слову, в ночь на 23 февраля 2026 года дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию Калейкино в Татарстане – ключевой узел транспортировки российской нефти. После шести взрывов на объекте вспыхнул масштабный пожар, загорелись резервуары с нефтью.
Что известно о порту в Новороссийске?
В ночь на 14 ноября 2025 года украинские силы нанесли удар по российскому порту "Новороссийск" – одному из ключевых хабов экспорта нефти через Черное море. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, были повреждены нефтеналивная инфраструктура и объекты обеспечения работы терминала.
С вечера 7 февраля 2026 года российский Новороссийск находился под атакой. В городе раздавались взрывы, а очевидцы заявляли о применении не только дронов, но и ракет. Местные власти призвали жителей прятаться в укрытиях. По сообщениям в сети, под удар мог попасть порт.
В Новороссийске зафиксировали активность на замаскированном военном объекте Черноморского флота России, который, вероятно, используют как тыловую базу для хранения и распределения ресурсов. По данным движения "Атеш", территорию усиленно охраняют, там продолжаются строительные работы и функционируют коммуникационные башни.