Проект закона о ленд-лизе для Украины появился на сайте Конгресса США

В американском парламенте зарегистрировали законопроект, которым предусматривает восстановление механизма ленд-лиза для Украины. Ранее анонсировали его создание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Конгресса США и публикацию члена Палаты представителей США Джо Уилсона в соцсети Х.

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Что об этом известно

Закон, согласно названию позволит "предоставить президенту расширенные полномочия для заключения соглашений с правительством Украины о предоставлении в аренду или лизинг оборонных товаров этому правительству для защиты гражданского населения в Украине от российского военного вторжения, а также для других целей".

В то же время текст документа пока не обнародовали. Известно, что его инициатором является член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон, который накануне сообщил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе "Свобода прежде всего" (Freedom First Lend-Lease Act).

Сам Джо Уилсон уже отреагировал на регистрацию вышеупомянутого проекта закона на своей странице в соцсети Х.

Военный преступник Путин понимает только язык силы. Мы должны дать президенту Трампу полномочия массово и быстро вооружить Украину оружием победы в войне, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Мир через силу,

– написал он.

Пока непонятно, получит ли соответствующий законопроект поддержку от республиканцев, которые имеют большинство в Конгрессе.