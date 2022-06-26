ССО Беларуси выполнят приказ Лукашенко, – Латушко назвал вероятное количество военных
Ситуация относительно Беларуси все еще остается напряженной. Путин продолжает пытаться давить на Лукашенко, чтобы приобщить его к войне против Украины.
Силы специальных операций, которые занимались подавлением белорусских протестов в 2020 – 2021 годах и часто задействованы и сейчас, будут выполнять приказ Лукашенко. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.
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"Количество этих офицеров, контрактников, прапорщиков – может варьироваться от 6 тысяч до 12. Вряд ли больше, чем 15 тысяч военнослужащих. Это, конечно, немалое количество", – сообщил Павел Латушко.
По его словам, пришедшие по призыву солдаты срочники, живущие в белорусской среде, общаются с семьями, пользуются интернетом, – имеют другое восприятие.
С точки зрения внутренних опросов, проводимых в Беларуси, показывают, что большинство общества, как и достаточно большое количество военнослужащих, против войны в Украине и против участия в войне в Украине. Здесь разные могут быть категории,
– сообщил Павел Латушко.
"Против участия гораздо больше, потому что никто не хочет вернуться "двухсотым грузом" в Беларусь", – добавил Латушко.
Он отметил, что не нужно призывать белорусских военных подходить к границе, поднимать руки вверх с белым флагом.
"Я думаю, что здесь прав Арестович – ответ будет сразу, быстрый и жесткий. Поэтому самый правильный подход для белорусских военных идти в лес или поворачивать оружие против отдающего незаконный приказ", – подытожил белорусский оппозиционер.
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Какая ситуация в Беларуси: последние новости
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