ССО в Ирпене: как происходит зачистка города от диверсантов

Воины Сил специальных операций ВСУ зачищают Ирпень после освобождения города. Защитники предупреждают, что местным жителям возвращаться туда еще небезопасно.

Ирпень от российских захватчиков освободили 28 марта. Министерство обороны Украины показало эпические кадры, как в городе работают ССО. Видео сняли корреспонденты военного телевидения Украины

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Пока возвращаться мирным жителям сюда еще опасно, так как враг может ударить в самых неожиданных местах,

– говорится в сообщении.

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Радостную новость о том, что Ирпень освободили от оккупантов, сообщил Александр Маркушин – городской глава. Он поблагодарил военных ВСУ, силы ТРО, работников Нацполиции, а также ГУР Минобороны Украины.

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