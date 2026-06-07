ССО поразили нефтебазу и нефтяной терминал в оккупированном Крыму

В ночь на 7 июня Силы специальных операций осуществили ряд ударов по нефтехранилищам в Крыму. Целью атаки стала, в частности, нефтебаза "Семиколодезянская".

Детали операции рассказали на странице ССО.

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Что известно об атаке на Крым?

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удары по нефтебазе "Семиколодезянска" и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.

Справка. Нефтебаза "Семиколодезянская", расположенная в поселке Еди-Кую примерно в 200 километрах от линии фронта, используется российскими силами как промежуточный пункт для хранения и транспортировки горючего – в том числе дизеля, мазута и битума.



Объект имеет девять резервуаров разной вместимости (от 700 до 3000 кубометров), из которых топливо распределяется для нужд оккупационных войск на территории Крыма и других оккупированных регионов.

Поражение нефтяных объектов в Крыму: смотрите видео ССО

Отдельно в Феодосийском районе украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии боевого столкновения. Это крупный перевалочный комплекс, где нефтепродукты перекачивают из железнодорожных цистерн в морские суда.

Он имеет резервуарный парк на семь емкостей объемом 10-20 тысяч кубических метров и используется для обеспечения топливом оккупированного Крыма, в частности, как резервная логистическая база.

Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности,

– отметили в ССО.

Кстати, оккупационные источники сообщили о ночном ударе беспилотников по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с материковой частью. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно приостановили. При этом россияне даже обнародовали схемы своих логистических маршрутов, которые могут быть полезны для ударов СОУ.