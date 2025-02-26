Совершили налет на оккупированную промзону: воины ССО уничтожили десятки россиян на Донецком направлении

Бойцы Сил специальных операций уничтожили взвод российских военных во время налета на промышленный комплекс на Донецком направлении. Из всех оккупантов, которые попали под удар, выжил только один. Его украинские защитники взяли в плен.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Сил специальных операций ВСУ.

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ССО уничтожают оккупантов на Донецком направлении

На днях во время проведения операции украинским военным удалось остановить наступление россиян. Увидев, что вражеская пехота зашла в промышленный комплекс, бойцы 3 полка ССО по приказу командования начали проведение специальных действий на самом объекте и по периметру промзоны.

Военные сначала применили FPV-дроны и осуществили на оккупантов несколько сбросов. А потом операторы заехали в промзону на бронированных Humvee и зачистили все здания.

Один российский оккупант, который выжил после налета ССО, был вынужден сдаться в плен. Он рассказал украинским воинам о местах накопления противника и его склады боеприпасов. Благодаря слаженной работе ВСУ эти арсеналы врага в тот же день уничтожили.

Успешная операция воинов ССО в Донецкой области: смотрите видео

Ранее бойцы ССО провели операцию в тылу оккупантов. На одном из направлений дрон обнаружил скопление вражеской силы на промышленном объекте. Тактическая группа выдвинулась к местности, которую занял враг. Там украинские военные провели зачистку, ликвидировав 23 оккупантов. После этого воины еще 2 дня удерживали освобожденную позицию.