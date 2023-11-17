ССО ударили по российскому "Уралу" с иранскими снарядами: эпические кадры работы военных

Украинские военные продолжают удерживать позиции на фронте и давать достойный отпор врагу. В частности, они также наносят успешные удары по противнику.

ССО навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами по российскому "Уралу" с иранскими снарядами. Это произошло на Юге Украины.

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Уничтожен автомобиль

Во время проведения воздушной разведки операторы ССО обнаружили замаскированную технику врага. Экипаж БпАК оперативно скорректировал по целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны.

Работа ССО: смотрите видео

В результате работы уничтожен грузовой автомобиль "Урал-43202 с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град" (по данным разведки там было 55 реактивных снарядов иранского производства) и повреждена сама установка.

В ССО анонсировали возмездие для окупантов

Наши военные продолжают ликвидировать врагов и превращать их технику в банки. В ССО анонсировали возмездие для оккупантов и отметили, что выходят на "ночную охоту".

Соответствующее сообщение появилось на их странице в телеграмме. В ССО подчеркнули, что нас ожидают хорошие новости.