ССО навели вогонь артилерії і вдарили FPV-дронами по російському "Уралу" з іранськими снарядами. Це сталося на Півдні України.

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Знищено автомобіль

Під час проведення повітряної розвідки оператори ССО виявили замасковану техніку ворога. Екіпаж БпАК оперативно скоригував по цілях вогонь артилерії підрозділів Сил оборони, а також застосував для ударів власні FPV-дрони.

Робота ССО: дивіться відео

️ У результаті роботи знищено вантажний автомобіль "Урал-43202 з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град" (за даними розвідки там було 55 реактивних снарядів іранського виробництва) та пошкоджено саму установку.

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