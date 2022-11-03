Как ССО уничтожили минометный расчет россиян: эффектное видео

Наши защитники и защитницы уже ликвидировали не менее 73 270 российских захватчиков. Недавно украинские воины уничтожили минометный расчет армии Путина.

Так, операторы Сил специальных операций ВСУ зафиксировали обезвреживание минометного расчета оккупантов. Мощное видео было опубликовано в соцсетях.

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Украинские воины атаковали захватчиков с беспилотника

Наши защитники атаковали вражеские позиции ударным БПАК – беспилотным авиационным комплексом. Об этом сообщили в ССО.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты пытаются спрятаться у одного из домов. Впрочем, наши воины мощно ударили по врагу.

Кстати Телами усеяна лесополоса: украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов

Как украинские защитники уничтожили минометный расчет России: смотрите видео

Колоссальные потери врага на войне против Украины: последние данные

По состоянию на утро 2 ноября наши герои уничтожили не менее 73 270 оккупантов. отметим, что из-за интенсивных боевых действий точное количество убитых захватчиков подсчитать невозможно. Так что "двухсотых" бойцов Путина может быть гораздо больше.

Также украинские воины умело уничтожают технику врага. Уже ушли:

танков – 2 714;

боевых бронированных машин – 5525;

артиллерийских систем – 1733;

РСЗО – 387;

средства ПВО – 198;

самолетов – 277;

вертолетов – 258;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 438;

крылатых ракет – 397;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4153;

специальная техника – 154.

Только за сутки, 1 ноября, наша авиация нанесла 22 удара по врагу. Поражены 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а еще 7 позиций зенитных ракетных комплексов захватчиков.

Кстати, по данным Генштаба, оккупантам пришлось развернуть дополнительный госпиталь. В частности, его обустроили в районе села Заветное Желание Донецкой области. Интересно, что госпиталь буквально переполнен "трехсотыми" захватчиками.

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