Трое пленных оккупантов и спасенный олененок: ССО провели спецоперацию на фронте
Бойцы 6-го полка ССО Rangers провели специальную операцию на одном из оперативных направлений. Они взяли в плен троих оккупантов и спасли олененка.
Об этом сообщили в ССО ВСУ.
Как прошла операция бойцов ССО?
Действуя скрытно, бойцы ССО проникли в район выполнения задания и совершили налет на российские позиции.
Обнаружив укрытия оккупантов, украинские бойцы предложили сдаться без боя, но те не воспользовались этой возможностью.
В результате прямых действий один захватчик был ликвидирован, еще три человека – взяты в плен, изъято оружие, средства связи и документы.
В ходе проведения специальных операций был обнаружен неожиданный "участник" – олененок, которого эвакуировали из опасной зоны,
– сообщили в ССО.
Операция бойцов ССО: смотрите видео
Напомним, что противостояние на фронте продолжается. По последним данным аналитиков Института изучения войны, Россия продвигалась в районе Гуляйполя.
Тем временем ВСУ продолжают контратаковать на Александровском направлении. С января 2026 года уже было освобождено 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.