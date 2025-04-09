Бойцы ССО на одном из самых горячих направлений зачистили часть села от оккупантов: мощные кадры

Украинские защитники из Сил специальных операций провели удачную операцию на одном из самых горячих направлений фронта. Там бойцы зачистили часть населенного пункта от оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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Что известно о новой операции ССО на фронте

Военные рассказали, что успешные действия провели операторы 3 полка Сил специальных операций. В ходе операции группа зашла в село, и проверила все здания и укрытия.

Во время зачистки операторы ССО уничтожили нескольких оккупантов армии России и изъяли средства связи,

– рассказали спецназовцы.

Как операторы 3 полка ССО зачистили часть населенного пункта от оккупантов / Видео Сил специальных операций

Это позволило подразделениям Сил обороны и тактическим группам 3-го полка ССО продвигаться дальше, выполняя следующие задачи.

К слову, ранее в Силах специальных операций сообщали, что бойцы 4-го полка провели успешную операцию, зачистив часть населенного пункта от противника. Защитникам также удалось взять в плен одного российского военнослужащего и захватить документацию врага.