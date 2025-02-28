Посол Маркарова едва сдерживала эмоции во время словесной перепалки Зеленского и Трампа: видео

Во время встречи в Белом доме между президентом Украины и США произошла словесная перепалка. Госпожа посол Маркарова пыталась сдержать эмоции, наблюдая за происходящим.

Владимир Зеленский поспорил с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. На это больно отреагировала украинская делегация, передает 24 Канал.

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Реакция Маркаровой на спор президентов

Президент Украины подчеркнул, что нашему государству нужны гарантии безопасности. Он заявил, что Киев не пойдет на обычный режим прекращения огня, поскольку Путин неоднократно уже его нарушал. Далее Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп начали рассказывать, что Украина без американского оружия не выстояла бы. Президент США отметил, что, мол, Украина сейчас в "большой беде", и она должна быть благодарна за помощь.

По словам Трампа, если Зеленскому поступит возможность договориться о прекращении огня, ее надо будет использовать.

Маркарова во время перепалки президентов: смотрите видео

Журналист CNN Кейтлан Коллинз заметил, что посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась руками за голову, когда наблюдала за горячей встречей между лидерами.

В итоге встречи, которая завершилась досрочно, президент США подчеркнул, что "Зеленский не готов к миру".