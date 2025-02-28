Володимир Зеленський посперечався із Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. На це боляче відреагувала українська делегація, передає 24 Канал.

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Реакція Маркарової на суперечку президентів

Президент України наголосив, що нашій державі потрібні гарантії безпеки. Він заявив, що Київ не піде на звичайний режим припинення вогню, оскільки Путін неодноразово вже його порушував. Далі Джей Ді Венс і Дональд Трамп почали розповідати, що Україна без американської зброї не вистояла б. Президент США зазначив, що, мовляв, Україна зараз у "великій біді", і вона має бути вдячна за допомогу.

За словами Трампа, якщо Зеленському надійде можливість домовитись про припинення вогню, її треба буде використати.

Маркарова під час перепалки президентів: дивіться відео

Журналіст CNN Кейтлан Коллінз помітив, що посол України в США Оксана Маркарова схопилася руками за голову, коли спостерігала за гарячою зустріччю між лідерами.

У підсумку зустрічі, яка завершилася достроково, президент США наголосив, що "Зеленський не готовий до миру".