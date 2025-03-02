В 2022 году шансы были хуже: в The Telegraph оценили риски прекращения помощи США

После ссоры в Белом доме Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения военной помощи Украине. Это изложило опасения относительно способности украинской армии продолжать борьбу.

Однако в 2022-м году шансы Украины устоять были еще хуже, сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку редактора по вопросам обороны и иностранных дел газеты The Telegraph Кона Кофлина.

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Что будет с Украиной без помощи США

Кон Кофлин напоминает, что в начале широкомасштабного вторжения России киевские войска стояли практически сами, а потому при поддержке Европы они "вряд ли сейчас сломаются".

Аналитик предполагает, что важность поддержки поставок высококачественного военного оборудования для Украины стала причиной того, что Байден в последние дни правления приказал доставить Киеву как можно больше оружия пока Трамп не вступил в должность.

Команда Байдена явно предчувствовала, что отношения между Вашингтоном и Киевом испортятся, когда Трамп станет президентом,

– отмечает Кофлин.

Журналист напоминает, что ВСУ уже продемонстрировали, насколько они выносливы в течение последних трех лет жестоких боев. По его словам, ничто лучше не иллюстрирует решимость украинцев защищать свою Родину, чем их действия в 2022 году. Профессионализм и стойкость Сил обороны оказались решающими в том, чтобы остановить российское вторжение.

Кофлин признает, что несмотря на то, что военная поддержка, предоставленная США и их союзниками, несомненно, помогла украинским военным усилиям, но украинцы проделали большую работу, развив собственное военное производство, особенно беспилотники.

"Продолжающаяся поддержка Трампом украинского дела может быть под сомнением, но было бы бессмысленно списывать со счетов способность украинцев бороться против России, с помощью Америки или без нее", – констатирует редактор The Telegraph.