Однак у 2022-му році шанси України встояти були ще гірші, повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку редактора з питань оборони та закордонних справ газети The Telegraph Кона Кофліна.

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Що буде з Україною без допомоги США

Кон Кофлін нагадує, що на початку широкомасштабного вторгнення Росії київські війська стояли практично самі, а тому за підтримки Європи вони "навряд чи зараз зламаються".

Аналітик припускає, що важливість підтримки поставок високоякісного військового обладнання для України стала причиною того, що Байден в останні дні правління наказав доставити Києву якомога більше зброї доки Трамп не вступив на посаду.

Команда Байдена явно передчувала, що відносини між Вашингтоном і Києвом зіпсуються, коли Трамп стане президентом,

– зазначає Кофлін.

Журналіст нагадує, що ЗСУ вже продемонстрували, наскільки вони витривалі протягом останніх трьох років жорстоких боїв. За його словами, ніщо краще не ілюструє рішучість українців захищати свою Батьківщину, ніж їхні дії у 2022 році. Професіоналізм і стійкість Сил оборони виявилися вирішальними в тому, щоб зупинити російське вторгнення.

Кофлін визнає, що попри те, що військова підтримка, надана США та їхніми союзниками, безсумнівно, допомогла українським військовим зусиллям, але українці виконали велику роботу, розвинувши власне військове виробництво, особливо безпілотники.

"Тривала підтримка Трампом української справи може бути під сумнівом, але було б безглуздо списувати з рахунків здатність українців боротися проти Росії, з допомогою Америки чи без неї", – констатує редактор The Telegraph.