"Тысячи угроз убийством": журналист, спрашивавший Зеленского о костюме, жалуется на запугивание

Журналист Брайан Гленн, любимец Трампа, во время встречи президентов Украины и США вмешался в их разговор вопросом о костюме Зеленского. Теперь он заявил, что получил "тысячи угроз убийством".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Beast. Известно, что Брайан Гленн является сторонником MAGA ("Сделаем Америку великой снова"), ведущим Real America's Voice и встречается с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая имеет антиукраинскую позицию.

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Вопрос о костюме Зеленского повлиял на личную жизнь Гленна

56-летний Гленн во время и без того напряженного разговора решил допросить президента Зеленского о том, почему он не надел костюм.

Через несколько дней после этого он заявил, что этот вопрос якобы повлиял на его личную жизнь.

Обратная связь, которую я лично получил от ... людей с позицией "Америка превыше всего" была огромной. Но я получил тысячи угроз смертью,

– заявил любимец Трампа.

Теперь возле дома Гленна в Техасе дежурят полицейские. Журналист утверждает, что его ненавистники якобы собираются найти его и нанести вред.

Эту ситуацию он назвал "очень серьезной проблемой".