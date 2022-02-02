Ссылка коллаборантки Поклонской в Кабо-Верде закончилась: Путин дал ей новую должность

2 февраля 2022 , 22:33
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Источник:

РБК

Владимир Путин нашел новую должность для коллаборантки Натальи Поклонской. Ее назначили заместителем главы Россотрудничества.

Глава Кремля подписал в отношении Поклонской сразу два указа: один об увольнении с должности, другой – о назначении на новую.

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Путин нашел для Поклонской новую должность

Согласно опубликованным документам, Поклонская была уволена с должности посла России в Кабо-Верде. Вместо этого ее назначили заместителем председателя Федерального агентства по делам СНГ, земляков, проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничества).

Россотрудничество: что это такое и чем занимается

Источник: Википедия

Деятельность этой структуры и ее зарубежных учреждений направлена ​​на реализацию российской государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, а также распространение якобы "объективного представления о современной России".

Основные направления деятельности:

  • поддержка россиян за рубежом и содействие добровольному переселению россиян в Россию,
  • содействие набору иностранных студентов в российские высшие учебные заведения;
  • укрепление позиций русского языка; проведение тестов для выдачи сертификатов о владении русским языком.

Поклонская в должности посла в Кабо-Верде: что известно

Справка. В Украине коллаборантку подозревают в государственной измене. С 2014 года Наталья Поклонская была так называемым "прокурором в ​​Крыму" после его оккупации Россией. В 2016 году она прошла в Госдуму России от путинской партии. Дмитрий Кулеба заверил, что украинская сторона работает над вопросом экстрадиции "крымского прокурора".

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Автор: Наталія Пристанська