Ссылка коллаборантки Поклонской в Кабо-Верде закончилась: Путин дал ей новую должность
Источник:РБК
Владимир Путин нашел новую должность для коллаборантки Натальи Поклонской. Ее назначили заместителем главы Россотрудничества.
Глава Кремля подписал в отношении Поклонской сразу два указа: один об увольнении с должности, другой – о назначении на новую.
Читайте также Поклонская заявила, что на нее якобы готовили покушения
Путин нашел для Поклонской новую должность
Согласно опубликованным документам, Поклонская была уволена с должности посла России в Кабо-Верде. Вместо этого ее назначили заместителем председателя Федерального агентства по делам СНГ, земляков, проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничества).
Россотрудничество: что это такое и чем занимается
Источник: Википедия
Деятельность этой структуры и ее зарубежных учреждений направлена на реализацию российской государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, а также распространение якобы "объективного представления о современной России".
Основные направления деятельности:
- поддержка россиян за рубежом и содействие добровольному переселению россиян в Россию,
- содействие набору иностранных студентов в российские высшие учебные заведения;
- укрепление позиций русского языка; проведение тестов для выдачи сертификатов о владении русским языком.
Поклонская в должности посла в Кабо-Верде: что известно
- В октябре 2021 года глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о назначении коллаборантки Натальи Поклонской послом в африканской стране Кабо-Верде.
- Сначала она заявляла о том, что это назначение честь для нее. Однако 19 января стало известно, что Поклонская отказалась от должности.
К теме – о Поклонской и ее должности в Африке: смотрите видео