Ссылка коллаборантки Поклонской в Кабо-Верде закончилась: Путин дал ей новую должность

Владимир Путин нашел новую должность для коллаборантки Натальи Поклонской. Ее назначили заместителем главы Россотрудничества.

Глава Кремля подписал в отношении Поклонской сразу два указа: один об увольнении с должности, другой – о назначении на новую.

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Путин нашел для Поклонской новую должность

Согласно опубликованным документам, Поклонская была уволена с должности посла России в Кабо-Верде. Вместо этого ее назначили заместителем председателя Федерального агентства по делам СНГ, земляков, проживающих за рубежом, и по вопросам международного гуманитарного сотрудничества (Россотрудничества).

Россотрудничество: что это такое и чем занимается

Источник: Википедия

Деятельность этой структуры и ее зарубежных учреждений направлена ​​на реализацию российской государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, а также распространение якобы "объективного представления о современной России".

Основные направления деятельности:

поддержка россиян за рубежом и содействие добровольному переселению россиян в Россию,

содействие набору иностранных студентов в российские высшие учебные заведения;

укрепление позиций русского языка; проведение тестов для выдачи сертификатов о владении русским языком.

Поклонская в должности посла в Кабо-Верде: что известно

В октябре 2021 года глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о назначении коллаборантки Натальи Поклонской послом в африканской стране Кабо-Верде.

Сначала она заявляла о том, что это назначение честь для нее. Однако 19 января стало известно, что Поклонская отказалась от должности.

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