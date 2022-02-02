Очільник Кремля підписав щодо Поклонської одразу два укази: один про звільнення з посади, інший – про призначення на нову.

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Путін знайшов для Поклонської нову посаду

Відповідно до опублікованих документів, Поклонську звільнили з посади посла Росії в Кабо-Верде. Натомість призначили заступницею голови Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з питань міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництва).

Росспівробітництво: що це таке та чим займається

Джерело: Вікіпедія

Діяльність цієї структури та її закордонних установ спрямована на реалізацію російської державної політики міжнародної гуманітарної співпраці, а також на поширення нібито "об'єктивного уявлення про сучасну Росію".

Основні напрямки діяльності:

підтримка росіян за кордоном і сприяння добровільному переселенню росіян у Росію,

сприяння набору іноземних студентів в російські вищі навчальні заклади;

зміцнення позицій російської мови, проведення тестів для видачі сертифікатів про володіння російською мовою.

Поклонська на посаді посла у Кабо-Верде: що відомо

У жовтні 2021 року очільник Кремля Володимир Путін підписав наказ про призначення колаборантки Наталії Поклонської послом в африканській країні Кабо-Верде.

Спершу вона заявляла про те, що це призначення є честю для неї. Однак 19 січня стало відомо, що Поклонська відмовилася від посади.

Довідка. В Україні колаборантку підозрюють в державній зраді. З 2014 року Наталія Поклонська була так званою "прокуроркою в Криму" після його окупації Росією. У 2016 році вона пройшла у Держдуму Росії від путінської партії. Дмитро Кулеба запевнив, що українська сторона працює над питанням екстрадиції "кримської прокурорки".

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