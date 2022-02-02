Очільник Кремля підписав щодо Поклонської одразу два укази: один про звільнення з посади, інший – про призначення на нову.
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Путін знайшов для Поклонської нову посаду
Відповідно до опублікованих документів, Поклонську звільнили з посади посла Росії в Кабо-Верде. Натомість призначили заступницею голови Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з питань міжнародного гуманітарного співробітництва (Росспівробітництва).
Росспівробітництво: що це таке та чим займається
Джерело: Вікіпедія
Діяльність цієї структури та її закордонних установ спрямована на реалізацію російської державної політики міжнародної гуманітарної співпраці, а також на поширення нібито "об'єктивного уявлення про сучасну Росію".
Основні напрямки діяльності:
- підтримка росіян за кордоном і сприяння добровільному переселенню росіян у Росію,
- сприяння набору іноземних студентів в російські вищі навчальні заклади;
- зміцнення позицій російської мови, проведення тестів для видачі сертифікатів про володіння російською мовою.
Поклонська на посаді посла у Кабо-Верде: що відомо
- У жовтні 2021 року очільник Кремля Володимир Путін підписав наказ про призначення колаборантки Наталії Поклонської послом в африканській країні Кабо-Верде.
- Спершу вона заявляла про те, що це призначення є честю для неї. Однак 19 січня стало відомо, що Поклонська відмовилася від посади.
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