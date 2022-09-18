Стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях: Верещук объяснила, что это и для чего

На освобожденных территориях Украины проходят стабилизационные мероприятия. Несмотря на то, что российская пропаганда называет это карательными операциями, это абсолютно нормальный процесс на деоккупированных территориях.

Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Ранее сообщалось, что Украина накажет российских учителей, которые преподают на оккупированных территориях.

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Что такое стабилизационные мероприятия

Верещук отметила, что стабилизационные мероприятия проходят в рамках действующего законодательства. Это обход домов представителями полиции, верифицирующими людей. Проверяют сколько людей здесь есть, в чем они нуждаются.

Нам нужно иметь списки для того, чтобы даже выплатить людям причитающуюся им помощь. Нам нужно понимать, какие сейчас проблемы в тех или иных населенных пунктах, чтобы предоставить гуманитарную, медицинскую и другие виды пособий,

– отметила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Происходят ли задержания

Она продолжила, что в ходе стабилизационных мероприятий безосновательных задержаний не происходит. Однако они есть, когда точно известно, что тот или иной гражданин сотрудничал с оккупантами.

"Здесь я считаю абсолютно оправданным то, что делает наша правоохранительная система, а также все те, кто сегодня призван проводить такие мероприятия", – подчеркнула Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, в частности, еще раз обратилась к тем, кто решает переходить ли на сторону оккупантов, участвовать ли в так называемых референдумах или принуждать людей к паспортизации.

Делать этого не надо, чтобы потом не бояться стабилизационных мероприятий,

– подчеркнула она.

Верещук подытожила, что эти мероприятия проходят наравне с другими. Они не являются первичными или вторичными, это абсолютно нормальные законные меры, которые будут продолжаться на всех оккупированных территориях.

Верещук объяснила, что такое и для чего стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях: смотрите видео

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