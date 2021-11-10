Шмигаль рассказал о будущих тарифах на отопление в Украине
Источник:24 канал
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что тарифы на отопление не будут повышаться до конца отопительного сезона. Правительство взяло на себя обязательство обеспечить стабильные тарифы.
Информацию о повышении тарифов в ноябре Денис Шмигаль назвал манипуляцией. Однако, по словам премьер-министра, фейки распространяют перед каждым отопительным сезоном.
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В двух областях не включили отопление
Денис Шмигаль заявил, что в Украине хорошая статистика подключений к теплоснабжению на начало ноября. В частности, отоплением обеспечены:
- 97% домов;
- 96% детских садов;
- 95% школ.
В общей сложности к теплоснабжению подключили 99% жилищного фонда в 22 областях Украины. Однако в Одесской и Херсонской областях эти показатели значительно ниже. Причиной этого является то, что из-за теплой погоды в октябре местные власти решили не включать отопление.
В этих регионах (в Одесской и Херсонской областях – 24 канала) довольно долго было тепло, а потому местные руководители не включали батареи. Сейчас у них задача до конца недели запустить весь процесс,
– заявил Шмигаль.
Премьер-министр поручил правительству проконтролировать ситуацию с теплоснабжением в этих двух областях.
Отопительный сезон в Украине: последние новости
- Из-за отказа России закупать дополнительные транзитные мощности у Украины, в европейских хранилищах существенно снизились запасы газа. Это привело к рекордному росту цен на голубое топливо.
- В Украине заявляют, что газа в наших хранилищах хватит для успешного прохождения отопительного сезона. Такой позиции придерживается и секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Ряд областей Украины за неимением топлива объявил чрезвычайное положение в энергетике. Однако премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что такие решения были техническими, чтобы поскорее выполнить условия меморандума между "Нафтогазом", правительством и местным самоуправлением.
- 25 октября Кабинет Министров обязал "Нефтегаз" снизить цену на газ для населения и бюджетных учреждений.