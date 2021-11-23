Стал активнее, – врачи заверили, что состояние здоровья Саакашвили стабилизируется

23 ноября 2021 , 17:31
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Источник:

"Рустави-2"

В тюрьме Михеил Саакашвили более полутора месяцев отказывался от какой-либо еды. В результате этого здоровье политика существенно ухудшилось.

В середине ноября третий грузинский президент все же решил прекратить голодовку. Гематолог Нино Шарашенидзе сообщила, что впоследствии экс-главу государства осмотрел Совет врачей.

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По ее словам, с каждым днем ​​состояние здоровья Михеила Саакашвили улучшается и стабилизируется.

Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент гораздо активнее. Сегодня была первая попытка ее провести,
– сказала Нино Шерешениде.

Обратите внимание! Личный врач Михеила Саакашвили сообщил, что первый день восстановления после голодовки прошел нормально. В госпитале он чувствует себя лучше, чем в тюрьме.

Саакашвили прекратил голодовку 

  • Саакашвили начал голодовку 1 октября, после чего его состояние здоровья ухудшилось.
  • Впоследствии политика перевели в специально оборудованную комнату военного госпиталя.
  • Бывший президент 20 ноября начал питаться по специальной схеме.
Автор: Олег Васьків