Стал активнее, – врачи заверили, что состояние здоровья Саакашвили стабилизируется

В тюрьме Михеил Саакашвили более полутора месяцев отказывался от какой-либо еды. В результате этого здоровье политика существенно ухудшилось.

В середине ноября третий грузинский президент все же решил прекратить голодовку. Гематолог Нино Шарашенидзе сообщила, что впоследствии экс-главу государства осмотрел Совет врачей.

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По ее словам, с каждым днем ​​состояние здоровья Михеила Саакашвили улучшается и стабилизируется.

Коррекция принимаемых лекарств на основании лабораторного наблюдения проводится регулярно. Сегодня у нас был еще и гастроэнтеролог. Физически пациент гораздо активнее. Сегодня была первая попытка ее провести,

– сказала Нино Шерешениде.

Саакашвили прекратил голодовку

Саакашвили начал голодовку 1 октября, после чего его состояние здоровья ухудшилось.

Впоследствии политика перевели в специально оборудованную комнату военного госпиталя.

Бывший президент 20 ноября начал питаться по специальной схеме.