Стала известна дата, когда похоронят Папу Франциска

Папа Франциск скончался в понедельник, 21 апреля. Стало известно, когда пройдут похороны и где похоронят понтифика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ANSA.

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Когда и где похоронят Папу Франциска

Похороны состоятся в течение 9 дней, а конклав для избрания его преемника – в течение месяца. П

Как пишет BBC, Папу похоронят в базилике Санта-Мария Маджоре. Это одна из четырех главных папских базилик в Риме.

Таким образом Франциск будет первым Папой за более чем 100 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Напомним, что он хотел упрощенную процедуру своих похорон.

Франциск отказался от традиционной церемонии с тремя вложенными гробами и публичным прощанием на катафалке. Во время прощания тело Папы будет лежать в открытом гробу из дерева, облицованном цинком.

Также его не будут поднимать на платформе в базилике Святого Петра для всеобщего обозрения.

24 Канал рассказывал о том, что происходит, когда умирает Папа. Вы можете ознакомиться с многовековыми традициями прощания с понтификами и процессом избрания преемников.

В гроб с телом также, вероятно, положат рогито – документ из 1000 слов, который рассказывает о его жизненном пути.