Стали известны имена пропавших украинских моряков с затонувшего судна в Атлантическом океане
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена 6 пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode.
По информации Денисовой, спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.
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Список пропавших украинских моряков
– Андрей Измаильский;
– Александр Коршиков;
– Вячеслав Ковальчук;
– Евгений Мельгунов;
– Олег Кравец;
– Дмитрий Козырев.
По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое – спаслись.
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Что известно о катастрофе судна Bourbon Rhode?
Судно Bourbon Rhode исчезло еще 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1 тысячи 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины.
28 сентября в Атлантическом океане удалось спасти трех членов экипажа пропавшего судна. Среди них были двое украинсцев. Впрочем судьба еще 6 украинцев так и осталась неизвестной.
Несколько позже в тот же день стало известно, что пропавшее судно затонуло.