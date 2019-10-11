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      Стали известны имена пропавших украинских моряков с затонувшего судна в Атлантическом океане

      55 Читати новину українською
      Корабль Bourbon Rhode
      Корабль Bourbon Rhode / bnonews.com

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена 6 пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode.

      По информации Денисовой, спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

      К теме: В Атлантике затонуло судно с украинцами: Зеленский просит Макрона продолжать поиски

      Список пропавших украинских моряков

      – Андрей Измаильский;

      – Александр Коршиков;

      – Вячеслав Ковальчук;

      – Евгений Мельгунов;

      – Олег Кравец;

      – Дмитрий Козырев.

      По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое – спаслись.

      Читайте также: Затонуло исчезнувшее в Атлантическом океане судно с украинцами

      Что известно о катастрофе судна Bourbon Rhode?​
      Судно Bourbon Rhode исчезло еще 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1 тысячи 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины.

      28 сентября в Атлантическом океане удалось спасти трех членов экипажа пропавшего судна. Среди них были двое украинсцев. Впрочем судьба еще 6 украинцев так и осталась неизвестной.

      Несколько позже в тот же день стало известно, что пропавшее судно затонуло.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Людмила Денисова Новости Франции
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