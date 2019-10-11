Стали известны имена пропавших украинских моряков с затонувшего судна в Атлантическом океане

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала имена 6 пропавших граждан Украины, членов экипажа затонувшего судна Bourbon Rhode.

По информации Денисовой, спасательной операцией руководит Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

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Список пропавших украинских моряков

– Андрей Измаильский;

– Александр Коршиков;

– Вячеслав Ковальчук;

– Евгений Мельгунов;

– Олег Кравец;

– Дмитрий Козырев.

По уточненной информации, 26 сентября 2019 года во время аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое – спаслись.

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Что известно о катастрофе судна Bourbon Rhode?​

Судно Bourbon Rhode исчезло еще 26 сентября в результате шторма на расстоянии около 1 тысячи 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции). Среди членов экипажа судна были граждане Украины.



28 сентября в Атлантическом океане удалось спасти трех членов экипажа пропавшего судна. Среди них были двое украинсцев. Впрочем судьба еще 6 украинцев так и осталась неизвестной.



Несколько позже в тот же день стало известно, что пропавшее судно затонуло.