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      Стали відомі імена зниклих українських моряків із затонулого судна в Атлантичному океані

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      Корабель Bourbon Rhode
      Корабель Bourbon Rhode / bnonews.com

      Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова назвала імена 6 зниклих громадян України, членів екіпажу затонулого судна Bourbon Rhode.

      За інформацією Денісової, рятувальною операцією керує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс.

      До теми: В Атлантиці затонуло судно з українцями: Зеленський просить Макрона продовжувати пошуки

      Список зниклих українських моряків: 

      – Андрій Ізмаїльський;

      – Олександр Коршиков;

      – В'ячеслав Ковальчук;

      – Євген Мельгунов;

      – Олег Кравець;

      – Дмитро Козирєв.

      За уточненою інформацією, 26 вересня 2019 року під час аварії в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинули, двоє – врятувалося.

      Читайте також: Затонуло зникле в Атлантичному океані судно з українцями

      Що відомо про катастрофу судна Bourbon Rhode?Судно Bourbon Rhode зникло ще 26 вересня внаслідок шторму на відстані близько 1 тисячі 200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції). Серед членів екіпажу судна були громадяни України.

      28 вересня в Атлантичному океані вдалося врятувати трьох членів екіпажу зниклого судна. Серед них були двоє українців. Втім доля ще 6 українців так і залишилася невідомою.

      Дещо пізніше того ж дня стало відомо, що зникле судно затонуло.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Франції Людмила Денісова Водний транспорт
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