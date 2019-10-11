Стали відомі імена зниклих українських моряків із затонулого судна в Атлантичному океані

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова назвала імена 6 зниклих громадян України, членів екіпажу затонулого судна Bourbon Rhode.

За інформацією Денісової, рятувальною операцією керує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс.

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Список зниклих українських моряків:

– Андрій Ізмаїльський;

– Олександр Коршиков;

– В'ячеслав Ковальчук;

– Євген Мельгунов;

– Олег Кравець;

– Дмитро Козирєв.

За уточненою інформацією, 26 вересня 2019 року під час аварії в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинули, двоє – врятувалося.

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Що відомо про катастрофу судна Bourbon Rhode?Судно Bourbon Rhode зникло ще 26 вересня внаслідок шторму на відстані близько 1 тисячі 200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції). Серед членів екіпажу судна були громадяни України.



28 вересня в Атлантичному океані вдалося врятувати трьох членів екіпажу зниклого судна. Серед них були двоє українців. Втім доля ще 6 українців так і залишилася невідомою.



Дещо пізніше того ж дня стало відомо, що зникле судно затонуло.