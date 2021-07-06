Классическая сталинская операция, – Пионтковский о шантаже Украины со стороны Кремля

6 июля 2021 , 08:47
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Владимир Путин уверенно взялся за свой способ разрушения Украины с помощью минских договоренностей. Москва лишь шантажирует Киев, руководствуясь этим документом.

Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Россия не выполняет даже базовые требования: прекращение огня и вывода российских военнослужащих и тяжелого оружия с украинских территорий.

Стоит прочитать Путин превратился в карикатурного персонажа, – Яковенко

Совместная тактика Сталина и Путина

"Москва использует Минские договоренности как шантаж. Москва требует изменения в Конституцию, принятия закона об особом статусе Донбасса. Если коротко – легализацию своего военно-террористического плацдарма ОРДЛО в правовом и политическом поле Украины", – отметил публицист.

Я уже не раз это сравнивал – это классическая сталинская спецоперация,
– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что у руководителя Советского Союза Иосифа Сталина было такое же ОРДЛО, но называлось оно ГДР – Германская Демократическая Республика. Он предлагал канцлеру Германии объединиться, но безо всяких изменений.

Пионтковский добавил, что одно из кремлевского оружия шантажа – периодическое убийство украинских военных. Они ничего не боятся.

Интервью Алексея Печия с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Минские договоренности не работают: коротко

  • Российские представители блокируют переговоры, выдвигая неадекватные требования. Из-за этого минский формат просто не дает результата.
  • Украина не может выйти из соглашений, ведь это сыграет на руку России – она обвинит Украину в нежелании достигать мира.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что с минскими соглашениями надо работать, ведь других нет. Однако Украина не может выполнять их в настоящем виде, это "полный абсурд".
Автор: Тетяна Пасічник