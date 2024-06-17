Морской "Сталкер": в Одессе презентовали новейший украинский дрон
В Одессе на международном форуме по безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024 представили новейший украинский морской дрон.
Об этом сообщает издание Думская. Там также показали фотографии, как выглядит этот дрон.
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В Одессе представили новый украинский морской дрон
В издании отметили, что безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 метров и шириной 1,2 метра. Он может, частности, использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.
Новый украинский морской дрон / Фото "Думская"
Известно, что в специальном отсеке можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся ВСУ.
Кроме этого, навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил дает ему возможность разогнаться до скорости более 40 узлов (около 75 километров в час). Крейсерская скорость - 30 узлов (55 километров в час).
Отмечается, что дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро.
В Одессе представили новый украинский морской дрон / Фото "Думская"
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- БпЛА является адаптацией Ninja, доступном в готовом виде от Aerosor в Киеве, или как комплект, который покупатель собирает дома.
- Nynja пролетает расстояние 400 миль со скоростью около 100 миль в час с полезной нагрузкой в несколько сотен фунтов.
- Nynja по форме, размеру и характеристикам похож на другой украинский спортивный беспилотник. 2 апреля по меньшей мере один беспилотный А-22, со взрывчаткой, врезался в промышленный городок специальной экономической зоны "Алабуга" в 600 милях от украинской границы, повредив часть предприятия, которое производит "Шахеды" для российских военных.