Морской "Сталкер": в Одессе презентовали новейший украинский дрон

В Одессе на международном форуме по безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024 представили новейший украинский морской дрон.

Об этом сообщает издание Думская. Там также показали фотографии, как выглядит этот дрон.

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В Одессе представили новый украинский морской дрон

В издании отметили, что безэкипажный катер Stalker 5.0 длиной 5 метров и шириной 1,2 метра. Он может, частности, использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.



Новый украинский морской дрон / Фото "Думская"

Известно, что в специальном отсеке можно доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся ВСУ.

Дрон Stalker 5.0 / Фото "Думская"

Кроме этого, навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил дает ему возможность разогнаться до скорости более 40 узлов (около 75 километров в час). Крейсерская скорость - 30 узлов (55 километров в час).

Отмечается, что дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро.



В Одессе представили новый украинский морской дрон / Фото "Думская"

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