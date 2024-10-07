Стало известно, кто возглавил 72 ОМБр, которая защищала Угледар

Полковник Александр Охрименко был назначен новым командиром 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В этой должности он заменил Героя Украины Ивана Винника.

О назначении комбрига сообщили в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Там поблагодарили своего бывшего командира – Ивана Винника.

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Новый комбриг "Черных Запорожцев"

Бои за Бахмут, Павловку, Угледар, Никольское, Новомихайловку, Водяное. Снова Угледар. Период, длившийся более двух лет. Это время, когда враг нас не сломал. Это объединившие бои. Это путь, который мы прошли под руководством Героя Украины и Народного Героя Украины полковника Ивана Винника. Спасибо за стойкость, силу, волю, мудрость и любовь к личному составу! Удачи и побед на новом пути. Господин полковник, честь!,

– говорится в сообщении бригады.

Также там отмечается, что в дальнейшем "Черных Запорожцев" будет вести в бой полковник Александр Охрименко. "Противнику легко не будет", – пообещали защитники.

Что известно об Александре Охрименко

Александр Охрименко родился 19 октября 1984 года в Винницкой области. В 2006 году с отличием завершил Одесский институт Сухопутных войск, а также окончил Национальный университет обороны Украины им. Черняховского. Женат, воспитывает дочь и сына.

Участвует в войне с россиянами с 2014-го года. Был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, личным огнестрельным оружием и рядом наград Министерства обороны Украины.

В октябре 2021 года в звании подполковника Охрименко возглавил 14-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Романа Великого.

С началом полномасштабного вторжения под командованием Охрименко бригада прошла бои в Киевской и Житомирской, Николаевской и Донбассе, освободила от россиян значительную часть Харьковщины.

4 июля 2023 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил полковника Александра Охрименко новым начальником Одесского областного ТЦК.