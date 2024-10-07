Про призначення комбрига повідомили у 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Там подякували своєму колишньому командирові – Івану Віннику.

Дивіться також Один з "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів, – Повітряні сили

Новий комбриг "Чорних Запорожців"

Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом Героя України та Народного Героя України полковника Івана Вінніка. Дякуємо за стійкість, силу, волю, мудрість та любов до особового складу! Успіху та перемог на новому шляху. Пане полковнику, честь!,

– йдеться у дописі бригади.

Також там зазначається, що надалі "Чорних Запорожців" вестиме в бій полковник Олександр Охріменко. "Потивнику легко не буде", – пообіцяли захисники.

Що відомо про Олександра Охріменка

Олександр Охріменко народився 19 жовтня 1984 року на Вінниччині. У 2006 році з відзнакою завершив Одеський інститут Сухопутних військ, а також закінчив Національний університет оборони України ім.І.Черняховського. Одружений, виховує доньку та сина.

Бере участь у війні з росіянами із 2014-го року. Був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, особистою вогнепальною зброєю та низкою відзнак Міністерства оборони України.

У жовтні 2021 року у званні підполковника Охріменко очолив 14-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Романа Великого.

З початком повномасштабного вторгнення під командуванням Охріменка бригада пройшла бої на Київщині та Житомирщині, Миколаївщині та Донбасі, звільнила від росіян значну частину Харківщини.

4 липня 2023 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив полковника Олександра Охріменка новим начальником Одеського обласного ТЦК.